Україна

Шостий поєдинок рівнян на турецьких зборах.

У неділю, 11 лютого, рівненський Верес проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Шандрука стане друга команда чеської Сігми, стартовий свисток пролунає о 14:00.

У поточному сезоні Другого дивізіону місцевого чемпіонату суперники "червоно-чорних" посідають одинадцяту сходинку з 16 команд-учасниць.

У першій грі Верес обіграв македонську Бреру Струмиця (3:2), у другій зіграв унічию проти словацького Злате з Моравце-Врабле (0:0), у третій розійшовся миром із чеським Яблонцем (2:2), у четвертій зіграв унічию з данським Лонгбю, а в п’ятій переграв узбекистанський АГМК.

Пряма трансляція матчу Сігма Б — Верес:

Нагадаємо, що нещодавно Верес оголосив про підписання досвідченого українського півзахисника.