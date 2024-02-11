Шостий поєдинок рівнян на турецьких зборах.
фото НК Верес Рівне
11 лютого 2024, 11:56
У неділю, 11 лютого, рівненський Верес проведе шостий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олега Шандрука стане друга команда чеської Сігми, стартовий свисток пролунає о 14:00.
У поточному сезоні Другого дивізіону місцевого чемпіонату суперники "червоно-чорних" посідають одинадцяту сходинку з 16 команд-учасниць.
У першій грі Верес обіграв македонську Бреру Струмиця (3:2), у другій зіграв унічию проти словацького Злате з Моравце-Врабле (0:0), у третій розійшовся миром із чеським Яблонцем (2:2), у четвертій зіграв унічию з данським Лонгбю, а в п’ятій переграв узбекистанський АГМК.
Пряма трансляція матчу Сігма Б — Верес:
Нагадаємо, що нещодавно Верес оголосив про підписання досвідченого українського півзахисника.