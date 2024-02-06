Україна

Центральний півзахисник Євген Банада — ще один зимовий новачок рівненського Вереса.

Рівненський Верес оголосив про підписання експівзахисника Олександрії Євгена Банади.

З народним клубом футболіст підписав контракт строком на один рік і вже приєднався до табору команди у Туреччині.

Крім Олександрії Банада виступав за Олімпік (Донецьк), Металіст (Харків), Кривбас (Кривий Ріг), ЛНЗ (Черкаси). Саме в черкаському клубі Євген починав нинішній сезон, але зіграв лише 9 хвилин за пів року через пошкодження.

На рахунку півзахисника 11 матчів у Лізі Європи УЄФА, включно з поєдинками групового етапу у сезоні 2019/2020. Загалом на рівні УПЛ провів за кар'єру 172 матчі. Також зіграв 2 поєдинки за молодіжну збірну України U21.