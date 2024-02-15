Україна 15 лютого 2024, 13:44 На війні проти рашистів загинув вихованець львівського футзалу 18-річний Богдан Козак Вічна пам'ять герою! Богдан Козак, УАФ 15 лютого 2024, 13:44 Українська Асоціація футболу повідомляє, що на війні проти росії загинув вихованець львівського футзалу 18-річний Богдан Козак. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine) Перед вступом до лав Сил оборони, хлопець виступав за КІВС "Клуб Ігрових Видів Спорту". У 2023-му році Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл в іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте