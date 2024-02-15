Україна

Вічна пам'ять герою!

Українська Асоціація футболу повідомляє, що на війні проти росії загинув вихованець львівського футзалу 18-річний Богдан Козак.

Перед вступом до лав Сил оборони, хлопець виступав за КІВС "Клуб Ігрових Видів Спорту". У 2023-му році Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл в іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту.