У рамках товариського матчу на НТЗ в Туреччині Ворскла зустрілась із грузинським Сабуртало. Полтавці здобули мінімальну перемогу. 

Звитягу українського колективу забезпечив єдиний гол Єгора Ковталюка. Це був завершальний матч клубу на зборах. 

До вашої уваги відео найкращих момент​ів контрольного поєдинку Ворскла — Сабуртало: 

Ворскла — Сабуртало (Грузія) – 1:0 

Гол: Ковталюк (69) 

Ворскла: Домолега, Чеснаков, Рамірес, Сантана, Ізотов, Павлюк, Хрипчук, Галас, Островський, Вокррі, Ковталюк 

Запасні: Єрмолов, Нестеренко, Тіагуіньо 

Вилучення: Сантана (56, друге попередження) 