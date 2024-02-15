Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 15 лютого 2024 року, 15:00.
Клуб Ворскла - Фото З Сайту Ворскли
15 лютого 2024, 17:35
У рамках товариського матчу на НТЗ в Туреччині Ворскла зустрілась із грузинським Сабуртало. Полтавці здобули мінімальну перемогу.
Звитягу українського колективу забезпечив єдиний гол Єгора Ковталюка. Це був завершальний матч клубу на зборах.
До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Ворскла — Сабуртало:
Ворскла — Сабуртало (Грузія) – 1:0
Гол: Ковталюк (69)
Ворскла: Домолега, Чеснаков, Рамірес, Сантана, Ізотов, Павлюк, Хрипчук, Галас, Островський, Вокррі, Ковталюк
Запасні: Єрмолов, Нестеренко, Тіагуіньо
Вилучення: Сантана (56, друге попередження)