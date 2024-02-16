Україна

Пройшли чергові спаринги за участю українських клубів.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах.

У першій зустрічі Дніпро-1 здобув перемогу над латвійським РФШ із рахунком 2:1.

Перемогу команді Юрія Максимова принесли забиті м'ячі у виконанні Філіппова та Горбунова. У складі суперника єдиний м'яч забив Лемавіч.

Також зазначимо, що на 89 хвилині з поля за другу жовту картку було видалено Сарапія.

СК Дніпро-1 – РФШ 2:1

Голи: Філіппов, 27, Горбунов, 76 — Лемавіч, 67.

Дніпро-1: Волинець (Кінарейкін, 46), Сарапій, Горін (Авраменко, 28), Мірошніченко (Пасіч, 63), Адамюк, Бабенко (Баденко, 63), Очеретько, Рубчинський (Мельниченко, 46), Піхальонок (Горбунов, 63), Гуцуляк (Ківінда, 73), Філіппов (Гаджиєв, 63).

РФШ: Штейнборс (Вілковс, 46), Лемавіч (?, 80), Жалейко (Мархієв, 46), Савальнієкс, Одішарія (Слізуновс, 69), Пренга, Ліпушчек, Мареш, Куадіо (Шпігурс, 80), Паніч, Емерсон (Кемпбелл, 46).

Попередження: Горін, Сарапій — Куадіо, Ліпушчек.

Вилучення: Сарапій, 89 (друга жовта картка).

У другій зустрічі Олександрія мінімально поступилася Кайсару з рахунком 0:1. Єдиний та переможний гол був забитий на 18 хвилині.

Олександрія — Кайсар 0:1

Гол: ?, 18.

Олександрія: Єрмаков, Логінов, Кравченко, Скорко, Смирний, Михайленко, Сігеєв, Бєляєв, Джевані, Костишин, Погорілий.

Запасні: Віктор Долгий, Кампос, Олександр Мартинюк, Даніл Ващенко, Родіон Плакса, Мадісон, Артем Кулаковський, Безерра, Де.