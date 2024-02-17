Україна

Восьмий поєдинок киян на турецьких зборах.

У суботу, 17 лютого, київське Динамо проведе восьмий та останній контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Олександра Шовковського стане молдовський Шериф, стартовий свисток пролунає о 15:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "біло-синіх" посідають першу сходинку з 9 команд-учасниць.

У першій грі Динамо програло косоварському Баллкані (0:2), у другій поступилось польській Легії, у третій обіграло узбекистанський Пахтакор (5:1), у четвертій переграло латвійську Лієпаю (5:2), у п’ятій зіграло внічию проти північномакедонської Шкендії (1:1), у шостій розписало мирову з "одноклубниками" з Тбілісі (0:0), а в сьомій розійшлось миром із молдовським Петрокубом (1:1).

Пряма трансляція матчу Динамо Київ — Шериф:

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про повернення лідера атаки киян до тренувального процесу в загальній групі.