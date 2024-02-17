Україна

Столичний колектив упорався з клубом із Тирасполя.

У рамках підготовки до відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі київське Динамо провело свій останній, десятий товариський матч у Туреччині, а суперником "біло-синіх" став молдовський Шериф із Тирасполя.

Після безрезультативного першого тайму підопічні Олександра Шовковського вийшли вперед на 58-ій хвилині зустрічі завдяки зусиллям Віталія Буяльського.

Крапку ж у цьому протистоянні поставив гол Назара Волошина на 80-ій хвилині зустрічі. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:0 на користь киян.

Динамо Київ — Шериф 2:0

Голи: Буяльський, 58, Волошин, 80

Динамо Київ (старт): 1. Бущан, 2. Вівчаренко, 4. Попов, 32. Михавко, 20. Караваєв, 6. Бражко, 8. Шепелєв, 29. Буяльський (к), 22. Кабаєв, 91. Волошин, 11. Ванат.

Шериф (старт): 13. Силич, 4. Бернардо Вілар, 7. Феррейра, 9. Неверс, 11. Рікардіньйо, 15. Родріго де Фрейтас, 18. Кіабу, 19. Апонса, 22. Рід, 28. Артундуага, 31. Маріо Гарсія.