Україна

Керманич Зорі прокоментував зимові збори.

Луганська Зоря напередодні завершила тренувальну програму на зимових зборах у Туреччині перемогою над Валмієрою (2:1).

Головний тренер "мужиків" Юрій Коваль після завершення гри прокоментував виступ власних підопічних та загалом підсумував роботу за останній період.

"Оцінку зборам дасть тільки чемпіонат. Таких складних зборів, маю на увазі в плані здоров’я гравців, у мене не було давно. Навіть не пригадаю.

Жалітись на це — гріх. Я маю на увазі не травми, а простудні захворювання. Під кінець підготовчого етапу вирішували два протилежних завдання: зберегти здоров’я футболістів та залишити у команди бажання перемагати, інстинкт переможця. Попереду нас чекає важкий чемпіонат.

Звичайно, що команда зараз отримає вихідний. Буде складний переїзд. До цього ж, за місяць у нас було лише три вихідних. І психологія, і фізіологія повинні відпочивати також.

Далі буде гра проти Ворскли — дуже гарна команда, яка зміцнилась, почала грати трошки інакше. Усі українські команди, матчі яких я бачив на зборах, гарно готові фізично, демонструють достойний футбол.

Ми провели дуже гарні спаринги. Можна сказати — різносторонні. Є суперники, які демонструють технічну гру, як Динамо Батумі. Є силові, як сьогодні. Суперник змусив нас багато оборонятися, грали ромбом, багато вертикальних передач було, два нападники, багато боротьби.

Ті гравці, котрі за різних причин не потрапляли в обойму восени, зараз готові хоча б функціонально. Наскільки вони зможуть себе реалізувати — подивимось.

Додались ще гравці, котрі додали нам емоцій. Той же наш Жуніньйо, Башич, у якого менталітет, схожий на наш. Алі поступово адаптується.

Чекаємо на Крістофера, який робить візу. Він, до речі, кожен день в нашу загальнокомандну групу надсилає повідомлення українською мовою. Сприйняв колектив й молодих гравців, котрих ми підтягнули з Ю-19. Плюс, як то кажуть — перемоги це клей команди. Навіть на зборах. Вони дають можливість згуртуватись", — заявив український фахівець.

Луганська Зоря повернеться до розіграшу української Прем’єр-ліги матчем проти полтавської Ворскли 26 лютого.