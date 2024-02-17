Україна

На зборах в Туреччині Зоря зустрілася з латвійським футбольним клубом Валмієра.

Луганська Зоря провела заключний спаринг на зборах у Туреччині, в якому зустрілася з латвійським футбольним клубом Валмієра.

Усі голи були забиті в другій половині зустрічі. На 59-й хвилині новачок Зорі Ндур відкрив рахунок, але через 7 хвилин суперник відігрався завдяки зусиллям Ротара.

Під кінець матчу Бутко залишив луганців у меншості, проте українська команда все ж змогла вирвати перемогу. Вирішальний гол на рахунку Геррейро.

Наступний матч для Зорі — протистояння з Ворсклою в рамках 18 туру УПЛ. Поєдинок відбудеться 26 лютого.

Зоря - Валмієра 2:1



Голи: Ндур 59, Герреро 85 — Ротар 66.



Зоря: 1. Сапутін, 3. Боль, 2. Бутко (31. Бенедюк, 85), 11. Жуніньо(19. Бугай, 78), 31. Бенедюк(70. Кирюханцев, 46), 6. Гулько(8. Хахльов, 60), 16. Волошин (10. Слесар, 52), 22. Мічін (24. Головкін, 69), 17. Горбач(29. Ндур, 57), 19. Бугай(44. Чурко, 46), 39. Герреро.



Валмієра: 1. Олсес, 2. Балодіс, 3. Слієде, 17. Дук, 23. Тонісевс, 34. Коробенко, 25. Густаво, 10. Вапне, 19. Гуйє, 22. Діоп, 9. Гаушо.

На 82-й хвилині вилучено Бутка.