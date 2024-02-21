Україна

Функціонер Шахтаря вкотре підтримав українців у боротьбі з агресором.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна в інтерв'ю виданню L'Equipe розповів, чому не покинув Україну попри початок повномасштабного російського вторгнення майже два роки тому.

Хорват зазначив, що ця війна для нього вже третя у житті та додав, що у такий час має показувати, ким він є.

"Шахтар — моя футбольна родина Роберто Де Дзербі вирушив до Брайтона зі своїм штабом, але я не міг уявити, що теж поїду. У важкі часи треба показувати, хто ти є. Шахтар дав мені багато, і я це поважаю. Я повинен бути з ним. Я страждаю, тому що моя сім'я живе в Лондоні, у мене двоє дітей у школі. Непросто зберігати контакт, бо зараз не так багато рейсів.

Моя дружина все розуміє, вона любить Шахтар і Україну. Ми жили у Донецьку до того, як росіяни напали на Донбас у 2014 році, потім — у Києві. Це вже третя війна у моєму житті. Коли кудись приїжджаю — там війна. Можливо, мені варто переїхати до москви, щоб і там вона була", — заявив 41-річний функціонер "гірників".

Наприкінці січня Срна заявив, що Україні та українцям необхідно перемагати на всіх фронтах, щоб досягати своїх цілей.