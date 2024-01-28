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Спортдир Шахтаря розповів про деталі трансферу Марлона Гомеса та майбутнє українського футболу.

Кількома днями раніше донецький Шахтар оголосив про трансфер бразильського центрального півзахисника Марлона Гомеса.

Із приводу цієї новини з розлогим коментарем виступив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна, який також розповів про місію клубу в розбудові українського футболу загалом.

"Марлон? Він має всі якості для того, аби бути футболістом Шахтаря. Ми за ним слідкуємо вже пару місяців, перемовини розпочалися місяць тому, зрештою підписали контракт.

Це футболіст, який може грати на кількох різних позиціях та який, я переконаний, посилить конкуренцію й буде корисний нашій команді сьогодні.

Нам потрібна якісна конкуренція в центрі поля, тому обрали Марлона практично два місяці тому, але тривали перемовини, хоча сам футболіст, як й інші, швидко погодився і дуже хотів до Шахтаря.

Учора розмовляли з ним, він сказав, що хоче завершити передолімпійський турнір зі збірною Бразилії і якнайшвидше приїхати та розпочати тренуватися із Шахтарем.

Коли саме це станеться? Це залежить від турніру, у якому він наразі бере участь, до якої стадії вони дійдуть. Найдовше, що можливо, то це 13–15 лютого він буде з нами в Гамбурзі.

Ключову роль відіграло те, про що я казав минулого разу. Ім’я Шахтаря завжди має бути на високому рівні. Те, що тут грали Фернандіньо, Фред, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Луїс Адріано, Вілліан — це й запрошує молоді бразильські таланти до України, до Шахтаря.

Як я також казав минулого разу, часи зараз важкі, але ми намагаємося робити все, щоб підняти український футбол і сам Шахтар. Це не пусті слова. Ми неодноразово казали, що хочемо зробити найсильніший Шахтар, і до цього йдемо. Тому трансфери Кевіна й Марлона це демонструють.

Нам, Україні та українцям, необхідно перемагати на всіх фронтах, щоб досягати своїх цілей. Українські політики мають займатися тим, щоб країна була в НАТО, потрапила до Євросоюзу, виграла війну проти агресора — Росії, щоб повернула кордони 1991 року.

Шахтар і всі в українському футболі мають займатися тим, щоб повернути український чемпіонат туди, де він був, — не 20-те місце в рейтингу, а 11–12-те. Щоб дві команди грали в Лізі чемпіонів, щоб Дніпро знову грав у фіналі Ліги Європи, щоб у єврокубках грав Кривбас, Полісся, яке вкладає багато у розвиток, Рух із своєю академією.

Тому ми всі разом маємо зробити все, аби не допустити падіння українського футболу. Це наш обов’язок — обов’язок Шахтаря, нашого президента, який не опускає руки, який не каже пусті слова, а робить справу.

І ще раз треба подякувати всім президентам клубів, які вкладають гроші, душу, серце й надалі інвестуватимуть кошти у свої клуби та розвиток українського футболу.

Дивіться, навіть у нинішній ситуації, коли триває війна, Шахтар купує серйозних футболістів. Полісся підсилюється, Кривбас підсилюється, Рух теж, Металіст 1925, Динамо Київ — це конкуренція, яка нас підніме і зробить усіх разом сильнішими. Конкуренція дає якість.

Сьогодні я також хочу привітати Андрія Шевченка, легенду українського футболу, нашого друга, який став президентом УАФ. І я переконаний, що він і його команда також дадуть дуже велику користь розвитку українського футболу, розвитку дитячого футболу та футбольній інфраструктурі.

У такій ситуації ми повинні бути всі разом та робити все для перемог України всюди", — заявив хорватський функціонер.

Нагадаємо, що Шахтар узимку також підписав бразильського півзахисника Кевіна, який уже роздає гольові передачі в товариських матчах на зборах.