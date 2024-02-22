Україна

21-річний конголезький півзахисник вже приєднався до житомирського клубу.

Виконуючий обов’язки спортивного директора ФК Полісся Володимир Тесля в інтерв’ю для клубної пресслужби розповів про трансферну діяльність клубу. Зокрема, Тесля повідомив про підписання капітана збірної Конго U-23 Бореля Томандзото.

Контракт розрахований на 4 роки.

"Як і підписання Габріеля Венделла, це підсилення на перспективу двома талановитими й молодими гравцями. Клуб розраховує на цих гравців в майбутньому і вірить в їхній потенціал.

Задля того аби обидва швидше пройшли адаптацію та отримували регулярну ігрову практику, керівництвом клубу було ухвалено рішення відправити гравців в оренду до кінця сезону у Звягель.

Ця оренда взаємовигідна усім сторонам. Звягель отримає кваліфікованих гравців, футболісти — регулярну практику, а Полісся зможе підготувати виконавців задля підсилення основного складу", — сказав Тесля.

Останнім клубом Томандзото був конголезький Сент-Елуа Лупопо.