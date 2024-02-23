Україна

Football.ua намагається зрозуміти, що міжсезоння принесло найтитулованішому клубу України.

Передсезонна підготовка Динамо розпочалася у Києві, де команда тиждень тренувалася у режимі “два тренування на день”. Після цього команда вирушила до Туреччини.

У Туреччині Динамо провело два збори. Під час першого гравці мали два тренування на день, а Шовковський давав грати всім, змінюючи в перерві практично весь склад.

Проти Балканi (0:2)

Перший тайм: Бущан — Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Царенко, Волошин, Рамадані, Пономаренко, Ванат

Другий тайм: Нещерет — Дубінчак, Сирота, Біловар, Дячук, Андрієвський, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Маткевич, Супряга

Пропускали на 20-й та 71-й хвилинах:

Проти Легії (1:3):

Перший тайм: Бущан — Вівчаренко, Михавко, Дячук, Караваєв, Бражко, Царенко, Рамадані, Діалло (Беніто, 25), Кабаєв, Пономаренко.

Другий тайм: Моргун — Дубінчак, Сирота, Попов, Малиш, Андрієвський, Шапаренко, Царенко (Рамадані, 68), Волошин, Беніто (Кремчанін, 60), Ванат.

Голи: Беніто (34) – 31, 45, 55.

Против Пахтакора (5:1):

Перший тайм: Нещерет — Гусєв, Попов, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Рамадані, Волошин, Шапаренко, Беніто, Ванат.

Другий тайм: Моргун — Вівчаренко, Михавко, Дячук, Караваєв, Бражко, Малиш, Царенко, Кабаєв, Діалло, Пономаренко.

Голи: Ванат (12, з пен., 35), Беніто (44), Царенко (47), Бражко (82) – 41.

Против Левськi (0:1):

Перший тайм: Нещерет — Гусєв, Попов, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Царенко, Рамадані, Беніто, Караваєв, Ванат

Другий тайм: Бущан — Дубінчак, Сирота, Біловар, Дячук, Андрієвський, Бражко (Царенко, 68), Малиш, Волошин, Пашко (Діалло, 74), Пономаренко

Пропустили на 22-й хвилинi.

Після першого збору команда мала три дні вихідних. Потім стартував другий збір, під час якого команда грала в умовах, які набагато більше нагадували стандартні матчі.

Проти латвійської Лієпаї (5:2): Нещерет (Моргун, 63) — Біловар (Попов, 55), Сирота (Михавко, 63), Дячук (Малиш, 63), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Шепелєв (Шапаренко, 46), Андрієвський (Бражко, 63), Караваєв (Кабаєв, 63), Беніто (Волошин, 63), Царенко (Буяльський, 46), Супряга (Ванат, 63).

Голи: Царенко (8), Дячук (22), Супряга (34), Караваєв (48), Ванат (66) – (18), (44).

Проти македонської Шкендії (1:1): Бущан (Нещерет, 46) — Вівчаренко (Дубінчак, 61), Попов (Дячук, 61), Михавко (Сирота, 61), Караваєв (Гусєв, 50; Рамадані, 69), Бражко (Андрієвський, 61), Шапаренко (Шепелєв, 46), Буяльський (Царенко, 61), Кабаєв (Діалло, 61), Волошин (Беніто, 61), Ванат (Супряга, 61).

Голи: Ванат (60) – (26).

Проти латвійського РФШ (1:0): Моргун (Бущан, 46) — Гусєв (Караваєв, 71), Дячук, Сирота (Михавко, 71), Дубінчак (Вівчаренко, 71), Шепелєв (Бражко, 71), Шапаренко (Буяльський, 71), Царенко (Волошин, 71), Беніто (Кабаєв, 71), Супряга (Пономаренко, 71), Діалло (Ванат, 71).

Гол: Шапаренко (69, пен.).

Проти тбiлiського Динамо (0:0): Бущан (Нещерет, 46) — Караваєв (Гусєв, 73), Михавко, Попов (Сирота, 73), Вівчаренко (Дубінчак, 73), Бражко, Шапаренко (Царенко, 35; Дячук, 73), Волошин (Беніто, 67), Кабаєв (Діалло, 73), Буяльський (Пономаренко, 73), Ванат (Супряга, 73).

Проти Петрокуба (1:1): Нещерет (Моргун, 46) — Дубінчак, Дячук, Сирота, Гусєв, Михавко (Пономаренко, 46), Шапаренко (Шепелєв, 46), Царенко, Діалло, Беніто, Супряга.

Голи: Супряга (29) – (2).

Проти Шерифа (2:0): Бущан — Вівчаренко, Попов, Михавко (Дячук, 64), Караваєв, Бражко, Шепелєв (Шапаренко, 46), Буяльський (к), Кабаєв (Беніто, 70), Волошин, Ванат.

Голи: Буяльський (58), Волошин (80).

Що найбільше впадає у вічі? Мабуть, відсутність у протоколах Ярмоленка та присутність “якогось” Михавка. По капітану все дуже просто: він відновлюється від травми і буде готовий до середини березня. При цьому якісь відрізки ігрового часу він може отримувати, починаючи з найближчого матчу проти Металіста 1925 – але на зборах їм, звичайно, ризикувати не стали.

А ось Тарас Михавко – це головне з відривом відкриття зборів. 18-річний центральний захисник – основна причина того, що Динамо розпочинало міжсезоння в активних пошуках центрального захисника, а потім ці пошуки ставали дедалі пасивнішими і пасивнішими. Вихованець ФК Львів перейшов у київський клуб минулого літа (явно спростив завдання щодо трансферу колапс у першій команді львів'ян) – і ще у молодіжній першості звернув на себе увагу високою культурою пасу та технікою. Вміння обходитися без помилок на рівні УПЛ покаже лише практика.

Також більше став грати Вівчаренко – і це виглядає вже не кадровою революцією, а скоріше еволюцією. Костянтин і раніше показував перспективу навіть на рівні єврокубків – тепер йому вже 21 рік, настав час показувати повноцінний рівень від матчу до матчу. Дубінчак теж не збирається здавати позиції, тож можна очікувати на лівому фланзі повноцінну конкуренцію.

Яку особливість мали ці збори як такі? Нехай на це відповість сам Дубінчак, котрий дав коротке інтерв'ю у четвер.

“Була важка робота, по два тренування кожен день. На щастя, до поновлення сезону підходимо майже без травм... Ми і в кінці сезону, коли змінився головний тренер, почалди багато працювати над стандартними положеннями, тому що в чемпіонаті чимало голів пропускали саме після стандартів. Тому працюємо над цим, аби не припускатися більше таких помилок в обороні та діяти гостріше в атаці”.

Похвальна робота, але взагалі Динамо своїми зборами лише підтверджує стереотип, що над стандартами працюють ті, хто не вміє позиційно атакувати. 16 голів у десяти матчах на зборах – скромно само по собі, а якщо не враховувати матчі з Пахтакором та Лієпаєю, то виходить зовсім похмуро.

При цьому дуже добре помітно, як під час зборів Динамо набиралося сил. Починаючи з впевнених програшів, Динамо через дуже малозмістовні нічиї дійшло до перемоги над Шерифом. Це не виглядає і не звучить як великий успіх, але, мабуть, треба звикати до того, що молдавський клуб знаходиться в одній ваговій категорії з киянами. Щонайменше в єврокубках він затримався до грудня: просто тому, що пройшов три стадії кваліфікації, вибив Фарул, БАТЕ, Клаксвік.

Як і належить колишньому воротареві, Шовковський вишиковує команду від оборони. Це те, що було найпотрібніше команді імені першого кола, яка грала в обороні... Скажімо так: назвати її клоунською – образити благородне мистецтво клоуна. Михавко, повторюся, показав перспективу, але загалом сам стиль гри команди став залишати суперникам менше шансів. Бражко не так агресивно летить уперед, центральних захисників більше страхують. Це Динамо рідше видаватиме шоу-матчі а-ля “Одеса” (2:3) або “Житомир” (2:3), але воно має більше шансів у чемпіонських перегонах.

Плюс до цього Шовковський ідеально відповідає ідеям інтеграції молоді з академії до першої команди. 11 українців на полі у Динамо давно не дивують, і клуб позбавляється останніх іноземців. Кумедно вийшло, як Рамадані по ходу зборів зіграв проти Шкендії – і після цього до Шкендії повернувся. Саме “повернувся”, бо він вихованець цього клубу, і саме звідти його рік тому підписало “Динамо”. Нині вже очевидно, що підписало дарма.

Все це, втім, не скасовує факту, що у Динамо дуже мізерний креатив, і якщо воно гратиме офіційні матчі в тому ж стилі, що й передсезонку, то осічки будуть. Шовковський, очевидно, чекає і сподівається на Ярмоленка, з яким так багато матчів провів на одному полі.

За підсумками міжсезоння Динамо подало заявку на другу частину сезону. До неї в порівнянні з першою частиною додалися захисники Дем'ян Третяк, Олексій Рибак та Даніель Дехтяр, а також півзахисники Іван Андрейко, Костянтин Губенко, Павло Люсін та Богдан Редушко. “Запам'ятайте ці імена?” Ну, подивимося.