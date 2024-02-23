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Півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець поділився думками напередодні відновлення чемпіонату.

Сьогодні, 23 лютого, відбудеться старт другої частини чемпіонату України. На стадіоні Колос в Ковалівці ЛНЗ прийматиме Кривбас. Перед грою півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець підбив підсумки зборів, а також висловився про майбутнього суперника.

"Збори пройшли продуктивно. В плані фізичної форми вважаю, що команда дуже добре підготувалася до весняної частини чемпіонату. Чимало уваги ми приділяли й тактиці. На перших зборах акцент було зроблено більше на фізіологію, а на других — робота мала вже більш тактичний характер, що було закріплено у контрольних іграх. Разом із тим, завжди є до чого зростати та ставати краще.

Кривбас? Відзначив би, що вони грають в агресивний футбол. Але у нашому чемпіонаті можна з усіма грати та набирати очки. Не можу виділити когось, але знаю, що у них є хлопці, які лідирують у переліку бомбардирів. Кривбас багато забиває, однак і ми готуємося до них ретельно. Переважно через ігри на зборах ми готувалися саме до зустрічі із Кривбасом.

Футбол — це гра для вболівальників. Дуже приємно, коли вони приходять на стадіон та підтримують, ми це відчуваємо, скільки б їх не було на трибунах. Це великий плюс і додасть команді більше стимулу та енергії", - сказав футболіст.

Друга частина сезону починається для ЛНЗ матчем проти лідера чемпіонату України Кривбасу. Поєдинок відбудеться сьогодні, 23 лютого. Початок о 15:30. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.