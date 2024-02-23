Ліга Європи

Для 70-річного фахівця поєдинок проти Шахтаря був дебютним матчем на чолі "провансальців".

Вчора, 22 лютого, Марсель на своєму полі обіграв донецький Шахтар (3:1) у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та пройшов у наступну стадію турніру.

У цьому матчі свій дебют на чолі "провансальців" відзначив Жан-Луї Гассе, який напередодні замінив звільненого Дженнаро Гаттузо.

За інформацією StatsFoot, 70-річний Гассе став найвіковішим французьким тренером на чолі клубу в Лізі Європи.

Раніше цей рекорд належав колишньому наставнику Арсеналу Арсену Венгеру, якому на той момент було 68 років.

Раніше Football.ua розібрав матч-відповідь чемпіона України у Лізі Європи.