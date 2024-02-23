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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та криворізький Кривбас.

Черкаський ЛНЗ та криворізький Кривбас розпочнуть другу частину сезону української Прем'єр-ліги матчем на Колосі в Ковалівці.

Олег Дулуб вирішив використати з перших хвилин новачків Саліху в захисті та Бара й Яшарі в центрі поля.

Юрий Вернидуб, у свою чергу, залучив новачка Бандейру на правий фланг оборони, тоді як Прінс та Микитишин зіграють під нападником, яким цього разу буде Соса.

ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Муравський, Каплієнко — С. Шестаков, Бар, Яшарі, Бойко — Наумець, Хобленко, Г. Пасіч.

Запасні: Пеньков, Дубовий, Тарасенко, Рибалка, Насонов, Молло, Тищенко, Олійник, Прядун, Стасюк, Ковальов.



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Сантіні, Блізніченко, Вакулко, Татарков, Твердохліб, Луньов, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По.



Гра ЛНЗ — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.