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Керманич Кривбасу висловився щодо перемоги над ЛНЗ.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував розгромну виїзну перемогу над ЛНЗ у 18 турі УПЛ, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Вернидуб поділився, що у команді задоволені грою та результатом.

"Це перший тур після зимової паузи. Вважаю, що ми непогано підготувались на зборах, і гра сьогодні це показала. Кривбас володів ініціативою вже з перших хвилин: більше тримали м'яча, грали у комбінаційний футбол. Спочатку десь не вистачало останнього пасу, завершення. Згадати хоча б момент, коли головою пробивав Прінс. Потім був пенальті. Вважаю, він 100-відсотковий, адже ми бачили цей епізод на повторі.

Вийшли на другий тайм. Темп гри не зменшували та забили ще: Аду відзначився. Потім ще й третій. Кузик вже забивав подібним чином. Неймовірна траєкторія. Хочеться, щоб цей гол у 18 турі став найкращим. Задоволені грою та результатом, рухаємось далі. Тим паче, наступний матч – проти Шахтаря", — зазначив український спеціаліст.

Він також розповів, чого у команді очікували від черкаського клубу.

"Знаю, що усі команди Дулуба непоступливі та грають у непоганий агресивний футбол. Ми слідкували за суперником, знали, що ЛНЗ підписав багато новачків. Вони змінились, як і ми. Зізнаюсь, ми повністю спрогнозували склад ЛНЗ. Той, який сьогодні вийшов. Адже дивились останній їх спаринг проти Динамо (Батумі)", — пояснив Вернидуб.

Матч ЛНЗ — Кривбас відвідав президент УАФ Андрій Шевченко. Керманич криворізького колективу заявив, що найбільше його особисто мотивувало не це.

"Мене мотивувало інше. Сьогодні день народження президента ФК Кривбас Костянтина Караманіца. Я не казав про це хлопцям і сам йому не дзвонив до гри. А вже після матчу потиснув йому руку та привітали Костянтина Федоровича усією командою. Сподіваюсь, він залишився задоволений таким подарунком. Ось це був стимул сьогодні для мене та для команди", — поділився він.

Нагадаємо, Кривбас відкрив весняну частину УПЛ розгромом ЛНЗ.