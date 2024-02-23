Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 23 лютого 2024 року, 15:30.

У рамках вісімнадцятого туру поточного сезону чемпіонату України ЛНЗ приймав Кривбас на стадіоні Колос у Ковалівці.

Підопічні Юрія Вернидуба здобули розгромну перемогу. Голами за криворізьку команду відзначилися Іліч, Прінс і Кузик. Таким чином, Кривбас перервав 5-матчеву серію ЛНЗ без поразок в УПЛ і продовжив свою відповідну до чотирьох поєдинків.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Кривбас у 18 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ — Кривбас 0:3

Голи: Іліч, 45 (пен.), Прінс, 53, Кузик, 63



ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Муравський, Каплієнко — С. Шестаков, Бар, Яшарі, Бойко (Рибалка, 68) — Наумець (Олійник, 68), Хобленко (Бессала, 57), Г. Пасіч (Прядун, 85)



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч (Вакулко, 69) — Д. Кузик (Задерака, 82), Прінс (Кожушко, 78), Микитишин (Татарков, 69) — Соса (Хомченовський, 69)



Попередження: Бар — Соса, Іліч