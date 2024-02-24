Україна

Керманич дав свій коментар.

Наставник Металіста 1925 – про очікування від свого дебютного матчу на чолі харків’ян проти Динамо.

"Тренувальні збори є для того, щоб тренер, який прийняв команду по ходу сезону мав час для того, щоб його думки спрацювали. Подивимося. Динамо є Динамо. Ті хлопці, які там залишилися і цей тренер, який працює, вони не нові персони для нас. Сподіваюсь, навіть я впевнений, що нічого кардинально не змінилося. Але, напевно, якісь напрацювання були, є, ми дивилися. Ті результати, які вони показують — це тільки підтверджують.

Відсотків на 70-80 я вже маю стартовий склад в голові. Але ми ще тренуємося, не дай боже щось трапиться з хлопцями. Сподіваюсь, що мені не потрібно буде мотивувати мою команду. Динамо – це наш гранд, проти них кожен хоче себе проявити. Але є ще 3-4 позиції, де може щось змінитися. Тож, 70% – це те, що ми маємо зараз", — сказал Скрипник.