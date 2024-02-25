Football.ua представляє прев'ю поєдинку вісімнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 25 лютого та розпочнеться о 15:30.
Бущан готується до поновлення ігор / Фото: ФК ДИНАМО
25 лютого 2024, 07:45
Металіст 1925 та Динамо продовжуватимуть програму 18-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Динамо".
МЕТАЛIСТ 1925 — ДИНАМО
НЕДIЛЯ, 25 ЛЮТОГО, 15:30. ДИНАМО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE
Навколо цього матчу було дуже багато за українськими мірками розмов про навколофутбольну мішуру.
По-перше, вiдносно питання “де?”. Незважаючи на те, що домашній матч для Металіста 1925, гра пройде на стадіоні “Динамо”. Особливої драми тут немає: харків'яни в принципі грають домашні матчі у Києві, тож на гру проти динамівців передислокувалися на лічені кілометри – зі стадіону “Лівий берег”. Зараз, коли клуби рахують кожну гривню, харків'янам важливо не витрачатися на обігрів поля.
По-друге, вiдносно питання “з ким?”. У новому році футбольні клуби мають право припускати деяку кількість глядачів на трибуни. Кількість дуже невелика (стільки, скільки можуть вмістити найближчі бомбосховища), але, будемо чесні, у деяких клубів і до війни разом з ковідом відвідуваність була на тому ж рівні. Втім, Динамо у цьому плані на особливому рахунку – у всіх сенсах.
Є низка клубів (більша частина УПЛ), про яких давно чудово відомо, що на їхніх матчах уболівальники будуть. Є Дніпро-1, яким відомо, що фанатів на його домашніх матчах не буде (вже жартували “Це тому, що у Дніпра-1 немає фанатів”?). А щодо Динамо до останнього дня трималася інтрига із попутними інсайдами, пустять глядачів чи ні. Судячи з усього, все-таки ні – дуже шкода, бо Динамо, як мало якийсь інший клуб України, могло залучити на трибуни фанатів.
Розмови дійшли навіть до форми: Динамо, попри статус номінального гостя, зіграє у домашній, синьо-білій формі. Але про безпосередньо футбол розмов мало – а він повинен бути цікавим і більш інтригуючим, ніж здається на перший погляд.
У Металіста 1925 великі амбіції. Він під них запросив Віктора Скрипника та посилився двома досвідченими бійцями УПЛ. Владлен Юрченко – очевидна креатура тренера, а ось другий зірковий новачок викликав би класні акції на трибунах, якби хтось на них був.
Денис Гармаш, у комплекті з Юрченком та із вказівками Скрипника, може надати атакам Металіста 1925 імпульс. Оборонялися харків'яни добре і раніше, але надто мало забивали – і, звичайно, одразу два плеймейкери разом із тренером, який любить оборону, мають цю проблему вирішити. Щоправда, тут може виникнути питання, чи Юрченко та Гармаш не заважатимуть один одному, але Денис може зіграти і в атаці.
Динамо усі збори демонструвало абсолютно не винахідливий футбол. Багато роботи, мало думки – Шовковський щосили намагався поставити надійну оборону, але ніби уперся в стелю можливостей, коли справа стосується атаки. Саме тому гра проти Металіста 1925 інтригує набагато більше, ніж здається на перший погляд. Гармаш, напевно, хоче помститися за не найкрасивіше прощання, а запас міцності у Динамо і близько не такий, щоб задавити класом.
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Динамо проведе 950-й матч в УПЛ, в якому може здобути 690-ту перемогу.
Металіст 1925 може пропустити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).
Пропускна клубна рекордна серія Металіста 1925 в Чемпіонаті триває 10 ігор – 23 голи.
Переможна серія Динамо в Чемпіонаті триває 4 матчі.
Програшний серіал Металіста 1925 в УПЛ триває 5 ігор і до повторення клубного рекорда ще один матч.
Динамо при Олександру Шовковському на полях суперників в Чемпіонатах ще не програвало в 7-ми іграх: 6 перемог та нічия.
У 3-му для себе клубі УПЛ в ролі головного тренера дебютує Віктор Скрипник, який раніше очолював Зорю та Ворсклу.
Віталій Буяльський може в складі Динамо забити 70-й гол у всіх турнірах.
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прогноз 0:1