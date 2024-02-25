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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.

Львівський Рух та житомирське Полісся завершуватимуть недільну програму вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов вирішив використати з перших хвилин Підгурського в опорній зоні, тоді як Климчук зіграє на вістрі атаки.

Юрій Калітвінцев, у свою чергу, залучив до стартового складу Шабанова та Михайличенка в лінії захисту, тоді як Фортюне дебютує на правому фланзі атаки.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Підгурський, Федор — Квасниця, Климчук, Руніч.

Запасні: Герета, Холод, Матвіїв, Кітела, Столярчук, Довгий, Альваренга, Едсон, Карабін, Плюман, Непейпієв.



Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Крушинський, Танковський — Фортюне, Грицук, Макуана — Будківський.

Запасні: Кудрик, Назаренко, Козак, Таллес, Ндукве, Мустафаєв, Смоляков, Кравченко, Жаржу, Чечер.



Гра Рух — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.