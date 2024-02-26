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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував нічию проти Миная.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні в рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі не зміг обіграти закарпатський Минай.

Дніпро-1 — Минай 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник СК Олександр Піхальонок прокоментував виступ власної команди.

"Не можу сказати, що сьогодні був зовсім не наш день. І в мене особисто теж були моменти, і це окрім пенальті, у тому числі й наприкінці матчу. Так, у нас багато моментів було для взяття воріт, могли вигравати цей матч, проте зустріч складалася так, що й суперник міг перемогти.

У епізоді з пропущеним голом був трохи поштовх у спину, але епізод на розсуд рефері. Як кажуть, момент 50 на 50.

Ми знали, що суперник буде грати за такою схемою, 5-3-2, готувалися до цього, але десь спочатку ще й тривоги вплинули на гру. Але ці тривоги впливали не тільки на Дніпро-1, а й на Минай так само.

Ми завжди прагнемо перемогти, але сьогодні все закінчилося нічиєю. Будемо розбирати помилки і готуватися далі. Залишаємо стадіон із неприємним осадом", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє в гостях у київської Оболоні.