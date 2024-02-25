Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 лютого 2024 року, 13:40.

Багатостраждальний матч поміж Дніпром-1 та Минаєм, який тричі переривався через повітряні тривоги, завершився бойовою нічиєю — 1:1.

Команди зуміли відзначитись в кожному з таймів. Ременяк відкрив рахунок, а Піхальонок відповів точним ударом з пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Минай у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Минай 1:1

Голи: Піхальонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26

На 40-й хвилині Тимур Кораблін (Минай) не забив пенальті (воротар).

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько — Філіппов (Ківінда, 76).



Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв (Скиба, 85), Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Ременяк (Вакула, 64), Вітенчук, Петько, Кораблін (Семотюк, 74) — Устименко (Попов, 85).



Попередження: Бабенко — Кораблін