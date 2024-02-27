Україна

Усі кошти, отримані від продажу квитків, будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.

Вболівальники частково повертаються на стадіони у другій половині поточного сезону української Прем'єр-ліги.

Полтавська Ворскла виступила із заявою щодо цієї новини, заявивши про максимальну дозволену кількість глядачів під час своїх домашніх матчів.

"Ось, нарешті, ми й дочекалися рішення, яке стало результатом спільної роботи футбольного клубу Ворскла і Полтавської ОВА.

Враховуючи всі вимоги регламенту щодо проведення матчів УПЛ під час дії воєнного стану на всій території України, ФК Ворскла виконано всі умови організації заходів безпеки глядачів на трибунах і всіх учасників футбольного матчу.

У результаті цього полтавським футбольним клубом отримано дозвіл на проведення офіційних зустрічей на стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського сезону-2023/2024 з глядачами, кількість яких не перевищуватиме 1000 осіб.

Як уже зазначалось раніше, всі кошти, отримані від проведення матчів на домашній арені Ворсклян, будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.

Квитки вже від сьогодні можна придбати у фірмовій крамниці "Біло-зелених" — Fan & Play. Один уболівальник може придбати лише один квиток, пред’явивши будь-який документ, що посвідчує особу. Віримо в ЗСУ, в Україну та бажаємо перемоги рідній команді!" — сказано в заяві Ворскли на офіційному сайті.

Нагадаємо, свій наступний матч УПЛ полтавська Ворскла проведе на власному полі проти рівненського Вереса. Ця зустріч відбудеться 2 березня о 15:30.