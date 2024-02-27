Україна

Олександрійці визнали, що ця "прикра помилка сталася через людський фактор".

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія зіграла в нульову нічию з донецьким Шахтарем, при цьому в матчі взяв участь півзахисник Іван Калюжний, який не був у списку заявлених гравців олександрійців.

ФК Олександрія виступила з офіційною заявою щодо цього інциденту, підтвердивши фактор помилки "через людський фактор".

"Повідомляємо, що, на превеликий жаль, півзахисник Іван Калюжний не був заявлений за ФК Олександрія у матчі з ФК Шахтар 26 лютого 2024 року.

Перепрошуємо у всіх уболівальників, команди та тренерського штабу. Ця прикра помилка сталася через людський фактор.

Іван Калюжний є гравцем нашого клубу з 2021 року і в різні періоди виступав за інші клуби на правах оренди. При внесені гравця в заявку на гру в системі УПЛ в розділі "Рапорт арбітра" система сприйняла гравця як заявленого, хоча він був відзаявлений 29.08.2023 року, що не дало змогу своєчасно відреагувати на цю ситуацію.

Спортивний директор усунутий від виконання своїх обов'язків. Справа передана до контрольно-дисциплінарного комітету, який ухвалить рішення щодо цього інциденту", — сказано в заяві Олександрії на офіційному сайті.

Дивитися відео найкращих моментів матчу Олександрія — Шахтар ви можете на нашому сайті.