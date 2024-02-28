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Володимир Пятенко поділився враженнями від протистоянь проти Болгарії.

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував перемогу своєї команди у стиковому матчі Ліги націй проти Болгарії (3:0) за право виступати у дивізіоні В.

"У табелі про ранги позиції України значно вищі. Віддам належне підопічним, які не дозволили собі шапкозакидательського настрою, серйозно поставилися до опоненток, і це принесло вагомі дивіденди.

Мої підопічні діяли першим номером, взявши на озброєння тактичну схему 4-4-2, намагалися долати середину поля з м’ячем в один-два дотики й робили акцент на флангових проходах, оскільки суперниці значні сили зосередили на підступах до центру штрафного майданчика. Цей план виправдав себе.

Вони намагалися високо зустрічати нас, але ми були готові до цього, вправно виходили з-під пресингу й завдяки перевазі у швидкості змушували візаві більше думати про оборону. На жаль, ми сьогодні також помилялися, і це завадило перемогти зі ще більшим рахунком.

Хтось із дівчат заслуговує на те, аби бути відзначеними? Я цього не практикую. Вважаю, що кожна з підопічних зробила посильний внесок у перемогу. Відзначу хіба що чудовий мікроклімат у команді. Віддам належне й своїм помічникам, які подбали, аби в мене була вичерпна інформація про сильні та слабкі місця болгарської збірної. У нас доволі довга лава запасних, і важливо, аби якомога більше футболісток мало ігрову практику.

Як почувається Андрухів, яка в Кирджалі зіткнулася із суперницею? Вероніка всі ці дні знаходилася в розташуванні збірної під наглядом медперсоналу. Зараз вона почувається добре і, сподіваюся, наприкінці березня вже повернеться в стрій.

Спочивати на лаврах ніколи. Уже 5 березня відбудеться жеребкування відбірного циклу чемпіонату Європи, а 28 березня плануємо розпочати збір. А де — залежатиме від того, із ким ми гратимемо в першому турі на початку квітня", — наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, у першому матчі українки обіграли болгарок із рахунком 4:0.