Україна

Новоспечений центуріон національної першості.

Житомирське Полісся в рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию у виїзному матчі проти львівського Руху.

Рух — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "вовків" В’ячеслав Танковський відіграв цю гру від стартового до фінального свистка, і, як удалось з’ясувати фахівцям із статистики національної першості, звітна зустріч стала для 28-річного виконавця 100 за часи виступів у "елітному" дивізіоні.

16 матчів при цьому припало на часи виступів Танковського в складі Полісся, сім ігор він провів за Дніпро-1, 14 — за харківський Металіст, 33 — за Маріуполь, 12 зустрічей відбувались у футболці київського Арсенала, 5 — у складі Шахтаря, і 13 — за луганську Зорю.

Дебютна гра Владислава відбулась 2 серпня 2015 року в складі "мужиків" у гостях проти кам’янської Сталі.