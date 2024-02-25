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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 лютого 2024 року, 18:00.

Львівський Рух у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з житомирським Поліссям (1:1).

На гол гостей у виконанні Будківського на 12 хвилині зустрічі, господарі поля відповіли точним ударом Підгурського на 31 хвилині, коли він реалізував пенальті.

Після 18 ігор Полісся набрало 33 очки і посідає третє місце в УПЛ, а Рух має 27 балів і шосту позицію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Полісся у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Рух — Полісся 1:1

Голи: Підгурський, 31 (пен.) — Будківський, 12.

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Підгурський (Притула, 55), Федор (Таллес Бренер, 54) — Квасниця (Теслюк, 85), Климчук, Руніч (Плюман, 54).

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Крушинський, Танковський — Фортюне (Назаренко, 68), Грицук (Козак, 62), Макуана — Будківський (Таллес Коста, 61).

Попередження: Підгурський — Михайліченко, Грицук, Будківський.