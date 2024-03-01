На зустрічі будуть присутній глядачі.
Минай - Металіст 1925 - Карпатський Об'єктив Спорт
01 березня 2024, 20:34
Минай розпочав продаж квитків на домашній матч в рамках 19-го туру УПЛ з Металістом 1925 - повідомляє офіційний сайт клубу.
Їхня вартість складає від 100 до 300 гривень в залежності від вибраного сектору, вхід для учасників бойових дій, військових, людей з інвалідністю та дітям до 6 років безкоштовний.
Матч розпочнеться 2 березня о 13:00 і відбудеться на стадіоні в Ужгороді.
Наразі Минай йде на 16-му місці в таблиці чемпіонату України.