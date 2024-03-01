Минай розпочав продаж квитків на домашній матч в рамках 19-го туру УПЛ з Металістом 1925 - повідомляє офіційний сайт клубу

Їхня вартість складає від 100 до 300 гривень в залежності від вибраного сектору, вхід для учасників бойових дій, військових, людей з інвалідністю та дітям до 6 років безкоштовний. 

Матч розпочнеться 2 березня о 13:00 і відбудеться на стадіоні в Ужгороді. 

Наразі Минай йде на 16-му місці в таблиці чемпіонату України. 