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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 березня 2024 року, 18:00.

У рамках 19 туру чемпіонату України Полісся на однойменному стадіоні у Житомирі приймало ЛНЗ.

Команди були близькі до нульової нічиєї, але жахлива помилка голкіпера господарів поля Дениса Бойка призвела до несподіваної перемоги гостей. Звитягу черкаському клубу подарував гол Дениса Олійника на 90+3 хвилині поєдинку. Для житомирян ця поразка була першою з 7 туру УПЛ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — ЛНЗ у 19 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Полісся — ЛНЗ 0:1

Гол: Олійник, 90+3



Полісся: Д. Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Крушинський (Грицук, 69), Танковський — Фортюне (Назаренко, 69), Таллес Коста (Мустафаєв, 77), Козак — Ндукве



ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Саліху, Муравський, Каплієнко — Бар (Тарасенко, 90), Рибалка (В. Бойко, 65), Тілль (Олійник, 66) — Наумець (Шестаков, 66), Молло (Хобленко, 77), Г. Пасіч



Попередження: Кравченко, Ндукве, Крушинський — Муравський, Рибалка, Бар, Пасіч, Олійник, Тарасенко