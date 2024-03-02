Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 березня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Колосом та Рухом, яке пройде на домашньому стадіоні ковалiвської команди.

СУБОТА, 2 БЕРЕЗНЯ, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Ефектне, типове для цього сезону Ередивізії знищення чергового середняка у виконанні ПСВ щодо зачепило український футбол.

“Лампочки” на тлі семи забитих голів Зволле один таки пропустили. Як це стосується анонсу матчу Колосу та Руху? Та просто команда Вишняка тепер – одноосібний лідер Європи з фортеці оборони, якщо орієнтуватися на кількість пропущених (і, звичайно ж, рахувати лише ті ліги, які проходять за системою “осінь-весна”, тобто не враховувати той же Казахстан, в якому тільки розпочався перший тур).

Колос має 10 пропущених. У ПСВ тепер 11. У Інтера, який захоплює весь світ своїм “бетоном” – 12. У Бенфіки, в якій не перестають захоплюватися Трубіним – 15. У Галатасарая теж 15, у Баєра 16... І так далі, й тому подiбне – хваленому Арсеналу, про чудовий захист якого невтомно пишуть газети, забили вже 23 м'ячі.

Щоправда, є зрозумілий нюанс. На відміну від усіх названих команд (кожна з яких може стати чемпіоном з дуже великою ймовірністю), колектив з Ковалівки навіть на топ-5 не претендує. Причина всім очевидна: чисте 13 місце з 16 учасників за результативністю, менше одного гола за гру.

Але це не скасовує факт, що Руху буде складно. Це команда, яка любить грати в атакуючий футбол, вважає за краще атакувати більшими силами – і вона може залишити за спиною достатньо простору, щоб фірмовi контратаки Колоса виявилися результативним. Ну і, звичайно, забити Колосу винятково складно: не те що Руху, а будь-кому.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Безпрограшна домашня серія Колосу триває в Чемпіонаті 5 ігор: перемога та 4 нічиї.

Нічийна серія Руху триває в УПЛ 3 гри і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Безвиграшна гостьова серія Руху триває в Чемпіонаті 3 гри: 2 нічиї та поразка.

Домашня серія Колосу без пропуску голів триває 251 хвилину.

Колос з 17 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає.

35-й гол в УПЛ може забити Андрій Тотовицький, 20-й — Павло Оріховський (обидва — Колос).

Колос при Ярославу Вишняку може здобути 20-у перемогу в УПЛ.

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