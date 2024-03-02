Україна

Дивіться онлайн поєдинок 19 туру української Прем’єр-ліги.

Київське Динамо та одеський Чорноморець зіграють поміж собою на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в Києві в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

"Біло-сині" в минулому турі обіграли харківський Металіст 1925 (4:2), а "чорно-сині" зіграли внічию проти київської Оболоні (1:1).

Команда Олександра Шовковського йде на п’ятій сходинці з 31 очками та 15 зіграними матчами, тоді як футболісти Романа Григорчука розташовуються на 10 місці з 23 заліковими балами за 17 зустрічей.

Початок зустрічі о 15:30.

Пряма трансляція матчу Динамо Київ — Чорноморець:

У першому колі переміг Чорноморець — 3:2.