Дивіться онлайн поєдинок 19 туру української Прем’єр-ліги.
фото ФК Динамо Київ
02 березня 2024, 09:16
Київське Динамо та одеський Чорноморець зіграють поміж собою на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в Києві в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.
"Біло-сині" в минулому турі обіграли харківський Металіст 1925 (4:2), а "чорно-сині" зіграли внічию проти київської Оболоні (1:1).
Команда Олександра Шовковського йде на п’ятій сходинці з 31 очками та 15 зіграними матчами, тоді як футболісти Романа Григорчука розташовуються на 10 місці з 23 заліковими балами за 17 зустрічей.
Початок зустрічі о 15:30.
Пряма трансляція матчу Динамо Київ — Чорноморець:
У першому колі переміг Чорноморець — 3:2.