Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2024 року, 13:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай здобув перемогу над харківським Металістом 1925.

Команда на чолі з Желько Любеновичем відправила у ворота суперника два "сухих" м'ячі, продовживши свою успішну серію в другій половині сезону УПЛ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Минай — Металіст 1925 у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Минай — Металіст 1925 2:0

Голи: Корнійчук, 31, Скиба, 90+1



Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов (Скиба, 46), Прокопчук, Корнійчук — Ременяк (Матюшенко, 77), Вітенчук, Петько (Семотюк, 64), Вакула (Гунічев, 77) — Устименко (Попов, 76).



Металіст 1925: Мозіль — Капінус (Жичиков, 82), Імереков, Курило, Фарина — Червак (Русин, 46) — Арі, Габелок — Юрченко (Вачіберадзе, 82) — Юсов (Бичек, 67), Гармаш (Фрімпонг, 68).



Попередження: Червак, Петько — Імереков, Русин, Габелок



На 59-й хвилині був вилучений Ростислав Русин (Металіст 1925) (друге попередження).