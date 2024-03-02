Україна 02 березня 2024, 22:39 Вакула: Завжди приємно перемагати Вінгер Минаю дав свій коментар. Владислав Вакула, фото: УПЛ 02 березня 2024, 22:39 Вінгер Минаю Владислав Вакула поділився емоціями після переможного матчу з Металістом 1925. "Завжди приємно перемагати і тим більше — у домашніх матчах, коли є підтримка наших вболівальників. Нам дуже потрібна була перемога і ми виконали цю задачу на всі 100 відсотків. Емоції дуже позитивні, всі хлопці хотіли виграти і всі задоволені. І ми будемо рухатись до наступних матчів, щоб перемагати знову і знову", — сказав Вакула. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Minaj (@minaj_footballclub) Football.ua доступний огляд матчу Минай — Металіст 1925. Люди Владислав Вакула Команди Металіст 1925 Минай Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте