Україна

Вінгер Минаю дав свій коментар.

Вінгер Минаю Владислав Вакула поділився емоціями після переможного матчу з Металістом 1925.

"Завжди приємно перемагати і тим більше — у домашніх матчах, коли є підтримка наших вболівальників.

Нам дуже потрібна була перемога і ми виконали цю задачу на всі 100 відсотків. Емоції дуже позитивні, всі хлопці хотіли виграти і всі задоволені.

І ми будемо рухатись до наступних матчів, щоб перемагати знову і знову", — сказав Вакула.