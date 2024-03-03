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Керманич Динамо прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолало одеський Чорноморець.

Динамо Київ — Чорноморець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я не втомлююсь це повторювати і буду починати майже всі прес-конференції з того, що буду дякувати нашим захисникам та захисницям за те, що вони роблять, за те, що в Україні є можливість грати у футбол і дарувати емоції, комусь — позитивні, комусь — не такі позитивні, але це ті емоції, яких нам так не вистачає у цей непростий для нас період.

Друге, що хочеться сказати — передати слова співчуття родинам загиблих унаслідок чергової варварської атаки на місто Одеса. На жаль, серед загиблих є і малі діти… Наші співчуття…

Що стосується безпосередньо гри — ми налаштовувались на важкий матч, так як останнім часом нам не вдавалося добре грати проти одеського Чорноморця. І ми розуміли, що сьогодні теж легкої прогулянки не буде.

У першу чергу — не вдалось реалізувати ті моменти, які ми створили. Ми над цим працюємо, працюємо регулярно. Якби принаймні 50 відсотків із того, що ми створили, ми б реалізували, то я думаю, завершення матчу була би куди більш спокійним.

Але це футбол, тому він і прекрасний, і тому це спорт номер один у світі — не все може йти за планом, за графіком, адже ми граємо проти живих людей, проти команд, у яких є свої завдання, які налаштовуються на гру. Тим більше, Динамо Київ – це завжди додатковий мотиватор для всіх команд.

А ви пам’ятаєте, як ми останнім часом невдало грали з одеситами. Тому я цей матч все ж занесу для нас в актив з урахуванням минулих результатів.

Безумовно, це велике досягнення для нас, що у вболівальників з’явилась можливість приходити на стадіони та підтримувати свої команди. Це важливо і для вболівальників, і для енергетики матчів, і для емоцій, і для футболістів, тому що футбол — це гра для вболівальників.

По-друге, важливо, аби всі люди, які бажають бути присутніми на стадіоні, були впевненими, що у разі певних ситуацій вони спокійно перейдуть до укриття і будуть там у безпеці.

Ми граємо проти команд, які теж ставлять завдання на гру і теж аналізують наші дії, вміють перебудовуватися під час матчу. Наша агресія на початку зустрічі мала призвести до забитих м’ячів — у нас були можливості для цього. Не реалізувавши їх, команда трохи втратила ініціативу. А команда-суперник, навпаки, не пропустивши м’яч, отримала позитивний заряд і продовжила грати в свій футбол.

У перерві ми внесли декілька корективів і другий тайм провели згідно з планом. Однак футбол тому й прекрасний: ти можеш планувати одне, але за ходом зустрічі треба вміти перебудовуватись та долати труднощі, із якими ми стикаємось протягом усього матчу

Я вдячний гравцям за сьогоднішню гру, із урахуванням того, як складалися останні матчі з Чорноморцем", — заявив український фахівець.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти рівненського Вересу.