Україна
02 березня 2024, 17:31
Динамо Київ мінімально обіграло Чорноморець
Чергова помилка воротаря однієї з команд у дев'ятнадцятому турі УПЛ має безпосередній влив на підсумковий результат зустрічі.
Динамо Київ — Чорноморець, фото УПЛ
02 березня 2024, 17:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Чорноморець 1:0
Гол: Шепелєв, 37
Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 89), Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 75) — Волошин (Беніто, 89), Шапаренко, Кабаєв — Ванат (Супряга, 75).
Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Присяжнюк, 89), Васильєв (Іпалібо, 77), Авагімян — Бойчук, Ієде (Зе Гомеш, 75), Штогрін.
Попередження: Бражко, Кабаєв — Зе Гомеш