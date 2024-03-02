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Динамо Київ — Чорноморець 1:0
Гол: Шепелєв, 37

Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 89), Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 75) — Волошин (Беніто, 89), Шапаренко, Кабаєв — Ванат (Супряга, 75).

Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Присяжнюк, 89), Васильєв (Іпалібо, 77), Авагімян — Бойчук, Ієде (Зе Гомеш, 75), Штогрін.

Попередження: Бражко, Кабаєв — Зе Гомеш