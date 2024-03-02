Україна

Динамо Київ мінімально обіграло Чорноморець

Чергова помилка воротаря однієї з команд у дев'ятнадцятому турі УПЛ має безпосередній влив на підсумковий результат зустрічі.

Динамо Київ — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Чорноморець 1:0

Гол: Шепелєв, 37



Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 89), Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 75) — Волошин (Беніто, 89), Шапаренко, Кабаєв — Ванат (Супряга, 75).



Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Присяжнюк, 89), Васильєв (Іпалібо, 77), Авагімян — Бойчук, Ієде (Зе Гомеш, 75), Штогрін.



Попередження: Бражко, Кабаєв — Зе Гомеш