Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2024 року, 15:30.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло мінімальну перемогу над одеським Чорноморцем.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Владислав Шепелєв, який і приніс до активу "біло-синих" три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Чорноморець у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо Київ — Чорноморець 1:0

Гол: Шепелєв, 37



Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Тимчик, 89), Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 75) — Волошин (Беніто, 89), Шапаренко, Кабаєв — Ванат (Супряга, 75).



Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Присяжнюк, 89), Васильєв (Іпалібо, 77), Авагімян — Бойчук, Ієде (Зе Гомеш, 75), Штогрін.



Попередження: Бражко, Кабаєв — Зе Гомеш