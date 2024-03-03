Україна

Керманич Динамо прокоментував стан власного підопічного.

Київське Динамо напередодні в домашньому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолало одеський Чорноморець.

Динамо Київ — Чорноморець 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Несподіванкою цієї зустрічі ще в момент оголошення стартових складі стала відсутність ключового півзахисника "біло-синіх" Віталія Буяльського.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський після завершення гри прокоментував стан справ у власного підопічного.

"Віталій — один із ключових гравців команди, капітан, один із лідерів. Його присутність на полі для нас важлива. Він отримав ушкодження. На жаль, таке іноді трапляється і в тренувальному процесі. Наскільки ушкодження серйозне буде зрозуміло після додаткового обстеження", — заявив український фахівець.

У той самий час прес-служба Динамо оголосила перші висновки клубних лікарів щодо стану здоров’я гравця збірної України.

"Капітан "біло-синіх" має проблеми з гомілкостопним суглобом правої ноги.

За прогнозами лікарів, півзахисник зможе повернутися на поле за два-три тижні", — ідеться в заяві.

У наступному турі київське Динамо зіграє гостьовий матч проти рівненського Вересу.