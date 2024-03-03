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Керманич Ворскли прокоментував перемогу над Вересом.

Полтавська Ворскла напередодні в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі здолала рівненський Верес.

Ворскла — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський прокоментував виступ власної команди.

"На полі сьогодні переважали емоції та бажання. У якихось моментах це заважало якості гри. Ми розуміли, що команда, яка приїжджає до нас, бореться за своє місце у вищій лізі, і це надмотивований суперник.

Ми, перш за все, намагалися не програти в настрої. Знали, за рахунок яких якостей грає суперник. У них високі нападники, швидкі фланги. Вони часто грають горизонтально. Ми до цього готувалися.

Спочатку програвали, хоча мали достатньо моментів. Але потім, уже після перерви, більш ретельно розібрали деякі моменти, грали в швидку атаку і це принесло результат.

Перерва пішла нам на користь, ми змогли до футболістів донести те, що треба грати більш впевнено, в командну гру.

Сергій Мякушко? Він забив два голи, які зробили результат. І тут більше нічого додати", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє гостьовий матч проти одеського Чорноморця.