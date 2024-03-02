Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2024 року, 15:30.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла приймала на своєму полі рівненський Верес та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Незважаючи на те, що гостям вдалося повести в рахунку наприкінці першого тайму, перемогу у підсумку записали до свого активу підопічні Сергія Долганського.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Верес у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Ворскла — Верес 2:1

Голи: Мякушко, 47, 81 — Мрвальєвич, 41



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Бацула, Хрипчук — Сіссоко — Кане (Нестеренко, 80), Скляр (Челядін, 60), Феліпе (Рамірес, 87), Мякушко — Степанюк.



Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Шастал (Шестаков, 83), Банада (Янаков, 85), Кучеров, Дахновський (В. Шарай, 66) — Яго (Гайдучик, 83) — Мрвальєвич.



Попередження: Хрипчук, Кане, Скляр, Челядін, Ісенко — Банада, Сезар, Яго.