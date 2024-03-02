Україна
02 березня 2024, 17:28
Ворскла здобула вольову перемогу над Вересом
Команда Сергія Долганського зреагувала на черговий пропущений м'яч у другій частині сезону.
Ворскла — Верес, фото УПЛ
02 березня 2024, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Верес 2:1
Голи: Мякушко, 47, 81 — Мрвальєвич, 41
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Бацула, Хрипчук — Сіссоко — Кане (Нестеренко, 80), Скляр (Челядін, 60), Феліпе (Рамірес, 87), Мякушко — Степанюк.
Верес: Когут — Морозко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко — Шастал (Шестаков, 83), Банада (Янаков, 85), Кучеров, Дахновський (В. Шарай, 66) — Яго (Гайдучик, 83) — Мрвальєвич.
Попередження: Хрипчук, Кане, Скляр, Челядін, Ісенко — Банада, Сезар, Яго.