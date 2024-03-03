Україна

Керманич Вересу прокоментував поразку від Ворскли.

Рівненський Верес напередодні в рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги у виїзному поєдинку поступився полтавській Ворсклі.

Ворскла — Верес 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Цікава для вболівальників гра. Команди багато створювали, забили три м'ячі. Хочу подякувати своїй команді. За бажання, за пристрасть. За прагнення до перемоги. За старання врятувати гру.

Другий пропущений гол — дещо курйозний. Прикрий випадок, коли просто на голову суперника падає м'яч і по такій траєкторії влітає у ворота. Таке не часто побачиш. На жаль, ми сьогодні такий гол пропустили.

Щодо молоді в першій команді. Ми штучно цього робити не можемо. Розрив між чемпіонатом U19 і УПЛ — дуже великий. Ми даємо шанс молодим гравцям, вони їздили на збори з основою. Але все залежить також від них самих. Вони мають бути готові", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє домашній матч проти київського Динамо.