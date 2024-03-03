Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та дніпровський Дніпро-1.

Київська Оболонь та дніпровський Дніпро-1 зіграють на Оболонь-Арені в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після нічиєї проти одеського Чорноморця (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти закарпатського Миная (1:1), використав із перших хвилин Горбунова на лівому фланзі оборони.

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський, Суханов — Слободян, Краснопір.

Запасні: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Вишневський, Дубко, Карась, Тарануха, Запорожець, Вовкун, Мороз.



Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Кравець —Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько, Горбунов — Філіппов.