Україна

Півзахисник криворізького Кривбасу Денис Кузик розповів про підготовку до центрального матчу 19 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

Сьогодні, 3 березня, у 19-му турі чемпіонату України між собою зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас. Перед грою свій коментар залишив захисник криворіжців Денис Кузик.

"Готуємось на позитиві, адже виграли стартовий весняний поєдинок. Підготовка до Шахтаря проходить дуже серйозно. Буде дуже цікава гра для вболівальників. В Олександрії суперник задовольнився нічиєю, тому, певно, вийде на нас з подвійною мотивацією, щоб заробити три очки. Але з Кривбасом просто точно не буде, ми налаштовані на бій та перемогу.

Багато вболівальників будуть дивитись наш матч. Можна сказати, буде гра за важливі чемпіонські очки", - сказав Кузик.

Поєдинок розпочнеться о 18:00. Слідкувати за перебігом матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.