Іспанія

Скандал набирає обертів.

Технічний суддівський комітет (CTA) Королівської федерації футболу Іспанії поставився скептично до рішення головного арбітра матчу 27-го туру іспанської Ла Ліги між Валенсією та мадридським Реалом Хесуса Хіль Мансано дати фінальний свисток під час здійснення навісу, після якого півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем забив третій гол своєї команди. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у суддівському комітеті вважають, що до цього епізоду суддівство Мансано було зразковим.

Наголошується, що у вказаному епізоді, який стався на 99-й хвилині зустрічі, суддя припустився відразу кількох помилок. Так, Хіль Мансано не дав свисток про закінчення матчу за першої відповідної для цього можливості, натомість дозволивши продовжити гру, потім знову втратив можливість для завершення зустрічі і свиснув в мить, коли здійснювалася результативна навісна передача.