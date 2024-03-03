Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та луганська Зоря.

Олександрія та луганська Зоря зіграють на стадіоні Ніка в рамках дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Юрій Коваль, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Бугая на лівий фланг півзахисту.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Долгий, Сігеєв, Кулаковський, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Джевані, Смирний, Костишин, Шостак, Де, Єрмаков.



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Рейс — Башич, Яцик — Кирюханцев, Чурко, Бугай — Герреро.

Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Боль, Вантух, Хахльов, Мічін, Мишньов, Антюх, Бенедюк, Горбач, Слесар.



Гра Олександрія — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.