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Оболонь — Дніпро-1 0:1
Гол: Філіппов, 38

Оболонь: Федорівський — Грисьо (Тарануха, 81), Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський (Мороз, 74), Суханов (Дубко, 67) — Слободян, Краснопір (Вишневський, 81).

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов — Сарапій, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько (гаджиєв, 73) — Філіппов (Ківінда, 56).

Попередження: Горбунов, Рубчинський