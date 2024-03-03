Україна
03 березня 2024, 14:57
Дніпро-1 мінімально здолав Оболонь
Команда Юрія Максимова зупинила власну невдалу серію з трьох матчів без перемог.
Оболонь — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1
03 березня 2024, 14:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Дніпро-1 0:1
Гол: Філіппов, 38
Оболонь: Федорівський — Грисьо (Тарануха, 81), Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський (Мороз, 74), Суханов (Дубко, 67) — Слободян, Краснопір (Вишневський, 81).
Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов — Сарапій, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько (гаджиєв, 73) — Філіппов (Ківінда, 56).
Попередження: Горбунов, Рубчинський