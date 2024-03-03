Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.
Ярослав Ракіцький, фото ФК Шахтар Донецьк
03 березня 2024, 17:18
Донецький Шахтар та криворізький Кривбас зіграють на Арені Львів у центральному матчі дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Маріно Пушич, після нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Ракіцького в центрі оборони, тоді як Невертон гратиме ліворуч в півзахисті, а Сікан очолить атаку.
Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (3:0), використав із перших хвилин Луньова ліворуч у півзахисті.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Педріньйо — Бондаренко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.
Запасні: Рудько, Твардовський, Траоре, Швед, Гочолеішвілі, Азарові, Келсі, Цуканов, Міроші, Назарина, Кевін, Лацабідзе.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс, Луньов — Соса.
Запасні: Хома, Маханьков, Сантіні, Бескоровайний, Блізніченко, Вакулко, Татарков, Твердохліб, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По.
Гра Шахтар — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.