Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.

Донецький Шахтар та криворізький Кривбас зіграють на Арені Львів у центральному матчі дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Маріно Пушич, після нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Ракіцького в центрі оборони, тоді як Невертон гратиме ліворуч в півзахисті, а Сікан очолить атаку.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (3:0), використав із перших хвилин Луньова ліворуч у півзахисті.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Педріньйо — Бондаренко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.

Запасні: Рудько, Твардовський, Траоре, Швед, Гочолеішвілі, Азарові, Келсі, Цуканов, Міроші, Назарина, Кевін, Лацабідзе.



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Д. Кузик, Прінс, Луньов — Соса.

Запасні: Хома, Маханьков, Сантіні, Бескоровайний, Блізніченко, Вакулко, Татарков, Твердохліб, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По.



Гра Шахтар — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.