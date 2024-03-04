Україна

Керманич Зорі прокоментував нічию проти Олександрії.

Луганська Зоря в 19 турі української Прем'єр-ліги зіграла внічию проти Олександрії на полі суперників.

Олександрія — Зоря 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Юрій Коваль прокоментував виступ власної команди.

"Гра була дуже важкою. Обидві команди хотіли перемогти. Важке поле, особливий контраст після Туреччини. Але рахунок по грі.

Проблеми зі складом? Вони є завжди. Для того, щоб мати змогу на зміни й потрібна велика кількість футболістів. Зараз ми шукаємо оптимальні варіанти", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря гратиме домашній матч проти закарпатського Миная.