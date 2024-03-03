Україна

Зоря з вилученням Джордана та Олександрія утриматись від голів

Другий поспіль матч на Ніці команда Руслана Ротаня розписує "суху" мирову із суперниками.

Олександрія — Зоря, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Зоря 0:0



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Сігеєв, 77), Михайленко, Ковалець — Калітвінцев (Джевані, 78), Кулаков (Де, 77), Шулянський (Бєляєв, 66).



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Рейс (Вантух, 81) — Башич, Яцик — Кирюханцев (Боль, 90+3), Чурко (Мишньов, 66), Бугай (Антюх, 65) — Герреро.



Попередження: Логінов, Кампуш — Джордан, Герреро



На 72-й хвилині був вилучений Джордан (Зоря) (друге попередження).